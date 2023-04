Wissing will Tempo bei Autobahnbau machen

Verkehr: Schwesig und Günther bedauern fehlende Priorisierung von A20

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig (SPD) und ihr Amtskollege Daniel Günther (CDU) in Schleswig-Holstein vermissen den Ausbau der Autobahn 20 unter den schnell umzusetzenden Verkehrsprojekten. «Die A20 ist die zentrale Lebensader unseres Landes und ein entscheidendes Verkehrsprojekt der deutschen Einheit, das Ost und West miteinander verbindet», sagte Schwesig am Donnerstag am Rande der Konferenz der norddeutschen Länder in Bremen. Konkret gehe es um die Verlängerung zwischen Bad Segeberg nach Niedersachsen.