Städtepartnerschaft: Klitschko kommt aus Kiew nach Berlin

Berlin übernimmt Kosten für verletzte Soldaten aus Ukraine

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat der Ukraine eine unkomplizierte Hilfe für verletzte Soldaten zugesagt. «Soldatinnen und Soldaten werden in Berliner Krankenhäusern versorgt und müssen dafür die Kosten nicht tragen. Diese werden durch die Sozialämter getragen», teilte Wegner am Samstag mit. Warum dies in der Vergangenheit in Einzelfällen nicht geschehen sei, werde durch die zuständige Fachaufsicht geprüft, hieß es von der Senatskanzlei. Zuvor hatte der RBB berichtet.