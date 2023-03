Lindner bekräftigt Nein der FDP zum Verbrenner-Aus ab 2035

Verbrenner-Aus: Bayern warnt vor «kubanischen Verhältnissen»

Die bayerische Staatsregierung kritisiert in teils drastischen Worten die Europaparlaments-Entscheidung zum Aus für den Verbrenner-Motor. Sie warnt unter anderem vor «kubanischen Verhältnissen» auf den Straßen. «Die Autofahrer werden sich nicht alle in Elektroautos zwingen lassen», sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Mittwoch in München. «Man wird erleben, dass die meisten von ihnen so lange wie möglich an gebrauchten Autos mit Verbrennungsmotoren festhalten. Ab 2035 werden die Autos auf unseren Straßen nach und nach aussehen wie auf Kuba.»