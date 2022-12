Lemke erteilt schnellerem Bau von Autobahnen klare Absage

Mobilitätswende: Schmaler und mit Radweg: Pläne für Brückenbau überarbeitet

Als Start für den Neubau der Mühlendammbrücke und der Neuen Gertraudenbrücke in Berlin-Mitte wird 2024 angepeilt. Das teilte die Senatsverwaltung für Umwelt am Mittwoch mit. Die neuen Brücken sollen im Vergleich zu den bisherigen Plänen deutlich schmaler werden und einen getrennten Radweg bekommen, der nicht für den Busverkehr freigegeben ist. So sind für die Neue Gertraudenbrücke über den Spreekanal nur noch 29,25 Meter Breite vorgesehen, derzeit sind es 34,10 Meter. Die neue Mühlendammbrücke soll 36,20 Meter breit werden, statt der bisherigen 45,20.