Schlechte Stimmung in der Apothekenbranche: Erneute Streiks?

«Unsere Türen bleiben geschlossen»: Protesttag der Apotheken

Schnell die Kopfschmerztabletten kaufen oder für das weinende Kind einen Fiebersaft holen: Apotheken helfen den Menschen in der Not. Doch in Rheinland-Pfalz gibt es immer weniger. Mit einem Protest wollen sie zeigen, wie es ohne sie wäre.