Fast zwei Drittel gegen Kampfflugzeuglieferung an Ukraine

Die Deutschen lehnen in der Mehrheit die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine ab. Nur 28 Prozent sind einer Umfrage zufolge dafür. Unter den Grünen war die Zustimmung deutlich höher.

Ein Kampfflugzeug vom Typ Eurofighter Typhoon der Luftwaffe startet am Fliegerhorst Wittmundhafen mit eingeschaltetem Nachbrenner. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge die Lieferung von modernen Kampfflugzeugen an die Ukraine ab. 64 Prozent der Befragten gaben beim aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer vom Dienstag an, dass die Nato der Ukraine solche Kampfflugzeuge nicht liefern sollte. Nur 28 Prozent sind demnach dafür. Die restlichen 8 Prozent antworteten mit «weiß nicht» oder wollten keine Angabe machen. Unter den Anhängern der Grünen war die Zustimmung deutlich höher, dort sprachen sich mehr für (45 Prozent) als gegen (39 Prozent) die Lieferung von Kampfflugzeugen aus.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich bei der Lieferung von Kampfjets bislang zurückhaltend. Zuletzt machte er bei einer Pressekonferenz in Rotterdam Ende März klar, dass er diese Debatte nicht führen will. Polen und die Slowakei haben bereits Kampfjets des Typs MiG-29 nach sowjetischer Bauart an die Ukraine geliefert. Forderungen Kiews nach Kampfflugzeugen westlicher Bauart bleiben bisher unerfüllt.

Das sagen die Deutschen zu Waffenlieferungen

Mit Blick auf eine Erhöhung der Waffenhilfe für die Ukraine sind die Befragten gespaltener Meinung. 49 Prozent hielten solche Pläne für falsch, 47 Prozent für richtig. Große Unterschiede gab es jedoch zwischen Ost- und Westdeutschland: Während im Westen 51 Prozent die Erhöhung der Waffenhilfe befürworteten und 45 Prozent sie ablehnen, stimmten im Osten 72 Prozent gegen die Pläne, lediglich 24 Prozent waren dafür. Bei den Anhängern der Grünen fiel die Zustimmung am höchsten aus (78 Prozent), bei den Anhängern der AfD war dagegen die Ablehnung am deutlichsten (91 Prozent).

Auch bei der Frage, ob Deutschland direkt in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden könnte, wenn weitere Waffen geliefert werden, gingen die Meinungen auseinander. 48 Prozent teilten diese Sorge, 49 Prozent glaubten das nicht.