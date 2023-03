Warnstreiks legen Nahverkehr in mehreren Städten lahm

Tarifkonflikt: Verdi setzt Warnstreiks in kommunalen Kliniken fort

An Warnstreiks in kommunalen Krankenhäusern, Psychiatrische Kliniken und Pflegeeinrichtungen haben sich am Dienstag nach Gewerkschaftsangaben landesweit etwa 900 Beschäftigte beteiligt. Für diesen Mittwoch seien weitere Aktionen in diesem Bereich mit noch mehr Teilnehmern geplant, sagte ein Verdi-Sprecher am Dienstag. Am Mittwoch soll es Kundgebungen mit Streikenden in Bedburg-Hau (Kreis Kleve), Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Lengerich (Kreis Steinfurt), Minden und Würselen (Städteregion Aachen) geben.