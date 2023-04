Verdi-Chef vor Schlichtung: Arbeitgeber müssen sich bewegen

Öffentlicher Dienst: Verdi-Chef: Ohne Mindestbetrag kein Abschluss

Wieder sind in etlichen NRW-Großstädten Busse und Bahnen im Depot geblieben. Verdi-Chef Werneke sieht für die Warnstreiks großen Rückhalt. An die Arbeitgeber machte er in Köln eine Ansage.