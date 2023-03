Scheitern und Schlichtung - Tarifstreit vor nächster Stufe

Unternehmen: Verband kritisiert «exzessive Ausübung» des Streikrechts

Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) hat den geplanten bundesweiten Verkehrsstreik am Montag als maßlos kritisiert. «Es wird unser Leben in erheblichem Umfang zum Stillstand bringen, wenn beide Gewerkschaften Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in tarifpolitische Geiselhaft nehmen», sagte Vhu-Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert am Donnerstag.