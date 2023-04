«Querdenken»-Initiator Ballweg aus U-Haft entlassen

«Querdenken»-Initiator: Ballweg-Anwälte wollen vors Bundesverfassungsgericht ziehen

Wegen der andauernden Untersuchungshaft von «Querdenken»-Initiator Michael Ballweg wollen dessen Anwälte Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Das höchste deutsche Gericht solle den Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart zur Fortdauer der Haft über ein halbes Jahr hinaus prüfen, hieß es in einer am Samstag in Stuttgart verbreiteten Mitteilung. «Die Verfassungsbeschwerde ist notwendig, um in einem nächsten Schritt den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen.»