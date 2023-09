Thüringen: Ramelow warnt CDU vor «Pakt mit dem Teufel»

Thüringer CDU-Chef: Extremisten keine Macht über Themen

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat bekräftigt, nicht mit der AfD kooperieren zu wollen. «Die CDU darf im Bund und in den Ländern niemals mit der AfD zusammenarbeiten», sagte Voigt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dem Sender «Welt» sagte er, CDU-Chef Friedrich Merz habe seine volle Unterstützung. «Michael Kretschmer, Reiner Haseloff und ich, wir haben eine klare Haltung - und das wird auch in unseren Landesverbänden so getragen: Keine Zusammenarbeit und Kooperation mit der AfD!»