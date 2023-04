Corona treibt Gesundheitsausgaben auf Rekordhoch

Gesundheit: Kostenanstieg bei Krankenhausbehandlungen in Thüringen

Krankenhausbehandlungen haben sich in Thüringen im vergangenen Jahr erheblich verteuert. Ein Behandlungsfall kostete im Durchschnitt 6857 Euro, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das entsprach einer Kostensteigerung von 9 Prozent im Vergleich zu 2020. Die in den 44 erfassten Kliniken angefallenen Gesamtkosten summierten sich den Statistikern zufolge auf knapp 3,3 Milliarden Euro, das ist ein Zuwachs um 4,2 Prozent. Der Anstieg betraf sowohl die Personalkosten (plus 4,3 Prozent) als auch die Sachkosten (plus 3,9 Prozent). An den 44 erfassten Kliniken arbeiteten im vergangenen Jahr rund 27.300 Beschäftigte.