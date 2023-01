Studierendenvertreter sauer wegen Hängepartie bei 200 Euro

Kriminalität: Silvesterkrawalle: Heftiger Schlagabtausch im Bundestag

Die Empörung über die Attacken auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht hält an. Allerdings wird der Union vorgeworfen, sie engagiere sich auch deshalb so stark, weil in Berlin gerade Wahlkampf ist.