CDU-Arbeitnehmerflügel verteidigt Pläne zum Bürgergeld-Umbau

Laumann kündigt Job-Kampagne für Menschen mit Behinderung an

Im Kampf gegen Armut hat NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) eine Kampagne zur Integration von Menschen mit Handicaps in den Arbeitsmarkt angekündigt. «Es ist nicht hinnehmbar, dass die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung doppelt so hoch ist wie die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Nicht-Behinderungen», sagte Laumann am Donnerstag im Landtag. Die Potenziale von Menschen mit Behinderungen müssten in Zeiten des Arbeitskräftemangels erkannt werden. Wenn diese in den Arbeitsmarkt gebracht würden, sei das auch ein Beitrag, sie aus der Armut zu bekommen.