Bayern pocht nach Bildungsgipfel auf Eigenständigkeit

Kultusminister: Piwarz verteidigt Absage an Bildungsgipfel und übt Kritik

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat seine Absage an den sogenannten Bildungsgipfel von Bund und Ländern verteidigt. Dazu habe es lediglich «eine lapidare Einladung, keinerlei inhaltliche Vorbereitung und Abstimmung im Vorfeld» gegeben, erklärte er am Dienstag auf Anfrage. «Eine wirkliche Ernsthaftigkeit bei der Problemlösung kann ich in einem solchen Vorgehen nicht erkennen. Von einer Bundesbildungsministerin erwarte ich mehr, als eine Krise herbeizureden. Wenn es ihr wirklich so ernst mit dem Bildungssystem ist, wundere ich mich, dass sie sich für ein Gespräch mit der Kultusministerkonferenz in dieser Woche wieder nur eine Stunde Zeit nimmt.»