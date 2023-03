Nazi-Vorwürfe: Kripo ermittelt gegen drei Polizei-Azubis

Landkreis Günzburg: Nach Feuer in Flüchtlingsheim: Ermittlungen

Nach dem Brand in einem Flüchtlingsheim in Schwaben wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde das Feuer im Keller der Unterkunft in Krumbach (Landkreis Günzburg) am Sonntag höchstwahrscheinlich von einem Brandstifter gelegt. Es sei Bekleidung angezündet worden. «In Folge dessen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die unter Umständen sogar zum Tode der Bewohner hätte führen können.»