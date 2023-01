SPD setzt auf Diplomatie - «Keine rote Linie» für Panzer

SPD-Fraktionsvorsitzender: Mützenich will Ukraine-Hilfe nicht auf Waffen verengen

Bei der Unterstützung der Ukraine will der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich nicht nur über Militärhilfe sprechen. Die Diskussion sei verengt, wenn in Deutschland nur über einzelne Waffentypen wie den Kampfpanzer Leopard 2 gesprochen werde, sagte Mützenich am Mittwoch in Bremen.