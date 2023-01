Kritik aus Bayern an Lauterbachs Umgang mit Wieler

Corona: Werner will an Isolationspflicht festhalten

Nach Gesprächen der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern hat Thüringens Ressortchefin Heike Werner bekräftigt, im Freistaat an der Isolationspflicht für Corona-Infizierte festhalten zu wollen. «Das würde ich dem Kabinett auch so vorschlagen», sagte die Linke-Politikerin am Montag nach den Beratungen. Zunehmend werde im Abwassermonitoring die relativ neue Omikron-Sublinie BQ.1.1 gefunden. Laut Werner gehe damit eine erhöhte Ansteckungsgefahr einher.