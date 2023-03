Bundestag soll von 736 auf 630 Abgeordnete schrumpfen

Reform: FDP will nur noch 38 Wahlkreise für Landtagswahl

Die FDP will die Anzahl der Wahlkreise in Baden-Württemberg radikal verringern: Anstatt von 70 soll es künftig nur noch 38 Wahlkreise geben, wie Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. «Wir wollen, dass der Landtag in Krisenzeiten bei sich selbst spart.» Schon jetzt habe der Landtag mit 154 Abgeordneten 34 Abgeordnete mehr, als er eigentlich haben sollte.» Durch die im Frühjahr beschlossene Wahlrechtsreform befürchten die Liberalen eine weitere Zunahme der Abgeordnetenzahl. Zunächst wollen die Liberalen ihren Gesetzentwurf im Parlament einbringen. Die Partei rechnet mit einer Ablehnung ihres Vorschlags durch Grüne, CDU sowie SPD und plant deshalb gleichfalls anschließend ein Volksbegehren mit dem gleichen Ziel.