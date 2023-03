Verbände fordern planbare Wissenschafts-Karrieren

Wissenschaft: Blume fordert Wissenschafts-Investitionen «gegen die Krise»

Der neue Vorsitzende der Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern, Bayerns Ressortchef Markus Blume (CSU), fordert ungeachtet der aktuellen Krise kräftige Investitionen in Forschung und Wissenschaft. «Investieren gegen die Krise: Das muss das Motto für 2023 sein», sagte Blume am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. «Investitionen in Wissenschaft und Forschung sind Investitionen für unsere technologische Unabhängigkeit», betonte er. Wissenschaft brauche langen Atem und vor allem Mut. «Wenn wir in Zukunftstechnologien erfolgreich sein wollen, müssen wir jetzt neue Bereiche erschließen», sagte der CSU-Politiker.