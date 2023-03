Generalleutnant Breuer soll neuer Generalinspekteur werden

Bundeswehr: Woidke: Brandenburg profitiert von neuem Führungskommando

Die Bundeswehr ist nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit dem neuen Territorialen Führungskommando für Hilfe in Not besser aufgestellt. «Mit dem neuen Kommando werden Kräfte gebündelt, Entscheidungswege verkürzt und der Heimatschutz gestärkt», sagte Woidke am Montag laut vorab verbreitetem Redetext bei einer Veranstaltung anlässlich des Starts des neuen Führungskommandos in Berlin am kommenden Samstag. «Brandenburg wird davon unmittelbar profitieren.» Die Bundeswehr helfe in schwierigen Lagen - ob Corona-Pandemie, Waldbrände oder Hochwasser, sagte Woidke.