Aktivisten beschmieren Eingang der FDP-Parteizentrale

Klimaschutz: Klima-Demonstranten wollen wieder Autobahnen blockieren

Die Klimaschutz-Demonstranten der Gruppe Letzte Generation haben für die nächste Woche erneute Blockaden von Autobahnausfahrten angekündigt. Ab Montag (10. Oktober) werde man «wieder massenhaft Autobahnblockaden in Berlin durchführen», teilte die Gruppe am Dienstag mit. Man wolle «auf Berlins Straßen strömen und den Alltag so lange unterbrechen», bis die Regierung ihre Klimapolitik ändere. «Wir würden uns allen diese Störung gern ersparen», denn sie richte sich nicht an die Menschen in den Autos, sondern an die Regierung, hieß es weiter.