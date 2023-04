Weidel verteidigt Auftritt mit Höcke in Erfurt

Thüringer AfD-Chef Höcke: Orban als Staatsmann Vorbild

Thüringens umstrittener AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke hat Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban als Vorbild bezeichnet. «Er ist ein Vorbild, er ist vielleicht einer der letzten Staatsmänner in Europa», sagte Höcke am Samstag bei einem Landesparteitag der Thüringer AfD in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land). Er reise gern nach Ungarn, um frei durchzuatmen. In Ungarn könne man seine Meinung frei äußern.