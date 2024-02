Wagenknecht würde auch mit Union über Koalition reden

Wagenknecht: «Führe keinen Wahlkampf gegen Bodo Ramelow»

Die Partei der Ex-Linken Sahra Wagenknecht will bei der Landtagswahl im September in Thüringen antreten, sie sieht die Thüringer Linke mit ihrem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow aber nicht als Gegner. «Ich führe keinen Wahlkampf gegen Bodo Ramelow, auch wenn wir einzelne Fragen unterschiedlich sehen und ich seine Befürwortung von Waffenlieferungen an die Ukraine nicht teile», sagte Wagenknecht der «Thüringer Allgemeine» (Montag). Sie bekräftigte, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Kandidatenliste für die Thüringer Landtagswahl aufstellen wird.