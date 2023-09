Umfrage: SPD und FDP verlieren - Grüne legen zu

Insa-Umfrage: AfD bei 35 Prozent - deutlich vor der CDU

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die AfD einer Insa-Umfrage zufolge in dem Bundesland auf Platz eins - klar vor der CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die AfD kommt auf 35 Prozent, wie die «Leipziger Volkszeitung» (LVZ) am Donnerstag berichtete. Die CDU steht bei 29 Prozent. Die LVZ hatte die Umfrage zusammen mit der «Freien Presse» und der «Sächsischen Zeitung» in Auftrag gegeben.