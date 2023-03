Linken-Chefin Wissler kritisiert Wagenknechts Nebeneinkünfte

Leipzig: Linke will bei Treffen Ausweg aus der Krise suchen

Die Linke will bei einem Treffen nächstes Wochenende in Leipzig einen Ausweg aus ihrer Krise suchen. Geladen sind die Partei- und Fraktionsspitzen auf Bundes- und Landesebene, wie Parteichefin Janine Wissler am Montag mitteilte. Die Partei sei in einer «schwierigen Situation». Es gehe um die Aufstellung für die Landtagswahlen in Berlin, Hessen und Bayern und um die strategische Ausrichtung.