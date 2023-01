Laschet: Neues Verfahren für Unions-Kanzlerkandidatur nötig

Union: Söder räumt eigene Fehler im Wahlkampf 2021 ein

CSU-Chef Markus Söder hat nach dem Desaster der Union bei der Bundestagswahl 2021 eigene Fehler eingeräumt. «Ich weiß, 2021 war nicht unser bestes Jahr», sagte Söder am Samstag in einem Grußwort auf dem CDU-Parteitag in Hannover. Es seien Fehler gemacht worden, «natürlich auch von mir», räumte er unter dem Applaus der Delegierten ein. Söder sagte: «Wir haben daraus gelernt.» Der Neustart 2022 sei «nicht nur besser gelaufen, als es die Linken erhofft haben». Die Zusammenarbeit in Fraktion und Partei «ganz besonders mit Eurem Vorsitzenden, lieber Friedrich, läuft exzellent, besser, als wir beide es wahrscheinlich erwartet hätten».