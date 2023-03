Grünen-Politikerin Antje Vollmer ist tot

Gedenkzeremonie: Scholz erinnert an Anschlag auf Synagoge in Halle

Kanzler Olaf Scholz und weitere Bundespolitiker haben anlässlich des dritten Jahrestags an den Anschlag auf eine Synagoge in Halle erinnert. «Dieser Jahrestag mahnt uns, nie wegzuschauen», schrieb Scholz (SPD) am Sonntag auf Twitter. «Wir gedenken der Opfer und bekräftigen, Rechtsextremismus in jeder Form entschlossen zu bekämpfen.»