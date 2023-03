Bürgerschaftswahl im Land Bremen ohne AfD

Parteipolitik: Teil der Bremer AfD zeigt Bundesvorstand an

In der zerstrittenen AfD in Bremen hat ein Parteilager seine Drohung wahr gemacht und Anzeige gegen den Bundesvorstand erstattet. Ein sogenannter Notvorstand in Bremen um die Bürgerschaftsabgeordneten Heiner Löhmann und Frank Magnitz warf der Parteispitze in Berlin versuchte Nötigung vor. Die Anzeige sei am Montag bei der Staatsanwaltschaft Bremen eingereicht worden, sagte Löhmann der Deutschen Presse-Agentur.