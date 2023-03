AfD-Russland-Reise mit Tantra-Masseurin sorgt für Ärger

Landtag: AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt: Keine Details zu Russland-Reise

Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt will sich nicht zu Einzelheiten einer umstrittenen Russland-Reise mehrerer Landtagsabgeordneter äußern. Das gab die Fraktion am Dienstag bekannt. «Informationen zur Höhe der Kosten, zu einzelnen Reisezielen oder weiteren Details der Reise wird die Fraktion nicht geben», hieß es in einer Mitteilung.