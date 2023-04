Linke und AfD: Corona-Impfpflicht für Soldaten aufheben

Verteidigung: Bundeswehr-Landeskommando mit neuer Spitze: Hilfe bleibt

Das Landeskommando der Bundeswehr tritt meist nur dann öffentlich in Erscheinung, wenn die Not groß und die Hilfe von Soldaten in zivilen Bereichen gefragt ist. Zuletzt war das in der Corona-Pandemie der Fall. Nun hat das Landeskommando im Nordosten einen neuen Chef.