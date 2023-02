Tausende Polizisten sollen Lösen von Klebe-Aktivisten lernen

Politik: Justizministerin warnt vor Klimaprotesten im Straßenverkehr

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) blickt mit Sorge auf Proteste von Klimaaktivisten im Straßenverkehr. Zwar könne sie die Ziele der Klimabewegungen nachvollziehen, diese seien jedoch keine Legitimierung für Straftaten. «Demonstrationen ja, aber in einem Rahmen, in dem keine Gesetze gebrochen werden», sagte sie am Freitag im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung auf dem 60. Verkehrsgerichtstag in Goslar. «Wer diese Grenze überschreitet, der muss am Ende auch geradestehen dafür.»