Scholz muss erneut vor «Cum-Ex»-Ausschuss»

Bürgerschaft: Scholz ein drittes Mal vor «Cum-Ex»-Ausschuss geladen

Kann Bundeskanzler Scholz sich wirklich nicht an die Treffen mit den Gesellschaftern der in den «Cum-Ex»-Skandal verstrickten Warburg Bank erinnern? CDU und Linke in der Bürgerschaft wollen ihm das nicht glauben - und laden ihn erneut vor den Untersuchungsausschuss.