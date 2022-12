Högl: Hart durchgreifen gegen Rechtsextreme in der Truppe

Razzien: Rechte Terrorgruppe: Pistorius sieht Polizei geschützt

Innenminister Boris Pistorius sieht die Polizei in Niedersachsen gegen eine Unterwanderung durch sogenannte Reichsbürger oder andere rechte Kräfte geschützt. «Ich fühle mich bestätigt, dass wir in der Polizei seit vielen Jahren darauf setzen, die demokratische Resilienz zu fördern», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Hannover.