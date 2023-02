«SZ»: Durchsuchungsbeschluss gegen Münchner Erzbistum

Kirche: Söder kritisiert schleppende Missbrauchs-Aufarbeitung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat der katholischen Kirche eine jahrelang viel zu zögerliche Aufarbeitung der Missbrauchsfälle vorgeworfen. «Es ist definitiv alles zu spät gewesen und zu lang», sagte Söder am Montag im Münchner Presseclub. «Da hätten sich alle, glaube ich, ein schnelleres und gründlicheres Verfahren von Beginn an gewünscht.» Söder sagte aber auch: «Gleichwohl muss ich schon sagen: Ich respektiere schon, wie viel sich dann auch getan hat. Also es gibt zwischen der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Tatsache, was passiert ist, auch Differenzen.» In dem Zusammenhang nannte Söder den Münchner Kardinal Reinhard Marx.