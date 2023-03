Zahl der Staatenlosen in Deutschland seit 2014 verdoppelt

Wohnungsbau: Weniger Baugenehmigungen in den ersten drei Quartalen

Die Bauämter in Nordrhein-Westfalen haben 2022 in den ersten drei Quartalen 1,3 Prozent weniger Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden gut 46.200 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. Der Wohnungsneubau nahm dabei um 3,2 Prozent auf 39 200 ab. Der Ausbau von bestehenden Wohngebäuden etwa in Dachgeschossen legte dagegen um 14,8 Prozent auf 6100 zu. In sogenannten Nichtwohngebäuden waren weitere rund 900 Wohnungen geplant.