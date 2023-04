Flüchtlinge: Unions-Fraktionsvize wirft Faeser Täuschung vor

Migration: Landrat vor Flüchtlingsgipfel: «Wir sind am Limit»

Vor dem sogenannten Flüchtlingsgipfel an diesem Donnerstag in Berlin verlangt der Landrat des südhessischen Kreises Bergstraße mehr Anstrengungen zur Begrenzung der Zuwanderung. «Wir sind am Limit. Uns fehlt der Raum, um die Menschen anständig unterzubringen. Uns fehlt der Raum, in dem die Kinder lernen können», sagte Christian Engelhardt (CDU) am Mittwochabend in der Sendung «RTL Direkt». Etwa 50 Prozent von denen, die aus Drittstaaten in den Landkreis kamen, hätten eigentlich keine Bleibeperspektive. «Der Bund muss dafür sorgen, dass am Ende nur die Menschen bei uns ankommen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bleiben dürfen», sagte er.