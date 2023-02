Tausende bei Demo für Friedensverhandlung mit Russland

Konflikte: Kriegsausbruch: 12.500 Demonstranten am Jahrestag gemeldet

Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine werden am Freitag in Berlin mehr Demonstranten erwartet als bisher bekannt. Für den größten Demonstrationszug und die folgende Kundgebung am Abend am Brandenburger Tor sind bei der Polizei 12.500 Teilnehmer angemeldet, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Unter dem Titel «Wir werden nie vergessen» wollen Ukrainer und ihre Unterstützer ab 16.00 Uhr von der Karl-Marx-Allee zur russischen Botschaft an der Straße Unter den Linden und dann weiter am Reichstagsgebäude vorbei zum Brandenburger Tor laufen.