AfD-Spitze bei Wagenknecht-Schwarzer-Kundgebung nicht dabei

Parteitag: Nouripour kritisiert Linke in Debatte um Ukraine-Krieg

Grünen-Bundeschef Omid Nouripour hat die Haltung von Teilen der Linken zu Russland kritisiert und deren Verankerung in der Demokratie in Zweifel gezogen. «Wenn ich da so manche Stimmen höre, nicht nur von Frau Wagenknecht, da wird mir wirklich anders. Da gibt es Teile der Linken, die am Schulterschluss der Demokratie an dieser Stelle hart sägen. Und das werden wir nicht durchgehen lassen dürfen», sagte Nouripour am Samstag in Rostock beim Landesparteitag der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Es stelle sich die Frage, ob in relevanten Teilen der Linkspartei verstanden worden sei, was der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine bedeute.