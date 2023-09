Boot von Kubicki versagt: Präsidiums-Kolleginnen an Bord

Bundestagspräsidium muss Kubickis Boot auf See verlassen

Auf einer Bootsfahrt des Bundestagspräsidiums ist es auf der Ostsee zu einem Problem auf dem Schiff von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki gekommen. Der FDP-Politiker hatte seine Präsidiums-Kolleginnen an Bord seines elf Meter langen Motorbootes eingeladen. «Irgendwann war ein Filter zu, wie man so schön sagt», sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Mittwoch in Kiel. «Und das heißt, er konnte die Geschwindigkeit, die wir eigentlich brauchten, um pünktlich zum nächsten Termin zu kommen, nicht mehr aufnehmen.»