Institut widerspricht: Stasi-Akten-Projekt nicht gescheitert

Deutscher Computerspielpreis 2022: Das sind die Nominierten für „Bestes Deutsches Spiel“

Preisgekröntes Gaming made in Germany: Am 31. März werden online beim deutschen Computerspielpreis 2022 die besten deutschen Spiele des vergangenen Jahres gekürt! Alles zu den drei Hauptfavoriten und wer in welchen Kategorien nominiert ist, bekommst Du hier auf einen Blick. Die deutsche Game-Branche läuft heiß und produziert Zockerware in bester Qualität! Das zeigt bereits die Tatsache, dass es für den Deutschen Computerspielpreis 2022 ganze 456 Einreichungen gegeben hat. 16 Kategorien wurden eingerichtet, damit jede Sparte die Chance auf eine Auszeichnung hat. Für jede Kategorie gibt es eine eigene vierköpfige Expertenjury, die die vielversprechendsten Spiele auswählt. Eine Hauptjury entscheidet dann, wer den jeweiligen Preis erhält. Insgesamt 800.000 Euro stehen in diesem Jahr als Preisgeld zur Verfügung, Sponsor ist das Bundesverkehrsministerium. Mit größter Spannung erwartet wird die Verleihung des Preises für das beste Deutsche Spiel 2022, für das es drei ...