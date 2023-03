Koalition prüft verschärfte Kinderpornografie-Strafen

Kirche: Mehr Unterstützung und Entschädigung für Missbrauchsopfer

In Hinblick auf Missbrauchsfälle in der Kirche hat sich Bayerns Justizminister Georg Eisenreich für höhere Entschädigungszahlungen und die Einrichtung einer Ombudsstelle für Betroffene ausgesprochen. «Ich glaube, dass es hilfreich wäre, wenn es eine Stelle gäbe, die unabhängig ist und die Betroffenen mehr unterstützt», sagte der CSU-Politiker am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags.