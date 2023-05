Container für Flüchtlinge mutmaßlich in Brand gesetzt

Faeser entsetzt nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Mit Entsetzen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf den Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern reagiert. «Menschen, die vor Putins Krieg bei uns in Deutschland Schutz gefunden haben, mussten aus den Flammen gerettet werden», sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Der Brand in der Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf sei eine furchtbare Nachricht.