BKA: Rund 6000 Straftaten im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg

Hamburg: BKA registriert Anstieg von Gewalttaten gegen Polizisten

Die Zahl der offiziell erfassten Gewalttaten gegen Polizisten ist nach Daten des Bundeskriminalamts (BKA) im vergangenen Jahr in Hamburg wie in ganz Deutschland gestiegen. Bundesweit wurden 39 649 Fälle verzeichnet und damit 1,8 Prozent mehr als noch im Jahr 2020, wie das BKA am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In Hamburg wurden demnach 1563 Taten registriert, 6,2 Prozent mehr als im Jahr 2020.