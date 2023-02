Klingbeil wirbt vor EU-Gipfel für diplomatische Initiativen

Ministerpräsident: Kretschmer: Skepsis im Osten zu Waffenlieferungen begründet

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) kann Skepsis seiner Landsleute zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine nachvollziehen. «Die Menschen in den neuen Bundesländern haben natürlich über die Jahrzehnte, die sie mit oder unter den Russen der Sowjetunion gelebt haben, auch eine sehr klare Vorstellung über dieses Land, seiner Radikalität und auch Brutalität sowie zur Frage, was ein Menschenleben wert ist oder nicht wert ist», sagte er am Freitag im Politik-Podcast von «Sächsische.de». Sie würden eine andere Betroffenheit fühlen als Menschen in anderen Regionen Europas.