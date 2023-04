Berliner Jusos: CDU schneidet SPD den Atem ab

Koalitionsverhandlungen: Berliner Juso-Vorsitzende wird in anonymem Brief beschimpft

Wegen des Widerstands der Berliner SPD-Jugendorganisation Jusos gegen die Koalitionsverhandlungen mit der CDU ist die Juso-Landesvorsitzende Sinem Taşan-Funke in einem anonymen Brief beschimpft worden. Taşan-Funke veröffentlichte ein Fotos des Briefes am Donnerstag bei Twitter und schrieb dazu: «Das kann dir passieren, wenn du als nicht-weiße Frau deine Meinung öffentlich sagst: anonymer Drohbrief inkl. weißem Pulver...». In dem an die SPD adressierten Brief stand unter anderem: «SPD in Berlin hat verloren», begleitet von Beleidigungen.