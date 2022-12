Städtetag bittet Ärzte um längere Öffnungszeiten

Gesundheit: Sozialsenatorin ruft zum Gespräch über Notfallversorgung

Im Streit um Engpässe bei der Notfallversorgung in Hamburg will die neue Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) alle Beteiligten an einen Tisch holen. «Die Sozialbehörde steht kontinuierlich im Gespräch mit den Beteiligten, ein Gespräch in der kommenden Woche wird diesen kontinuierlichen Austausch ergänzen», sagte ein Sprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Bericht des «Hamburger Abendblattes» soll das Treffen am Dienstag stattfinden.