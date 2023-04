Mützenich: Wissing muss sich an Klima-Programm beteiligen

ÖPNV: Umweltverbände stützen Hermann: Geld in Straßenbau stecken

Der Bund für Umwelt und Naturschutz und der ökologische Verkehrsclub haben heftige Kritik an Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) geübt, weil dieser die Klimaziele im Verkehrssektor infrage stellt. «Das Signal, das der Ministerpräsident setzt, ist verheerend. Genau in dem Sektor, in dem wir am weitesten von den Zielen entfernt sind, werden die Ziele nun relativiert», sagte Martin Bachhofer, Landesgeschäftsführer beim BUND, am Mittwoch in Stuttgart. Er forderte, dass die grün-schwarze Landesregierung den Neu- und Ausbau von Landes- und Kreisstraßen auf den Prüfstand stellen müsse. «Hier lässt sich Geld einsparen und auf den ÖPNV umschichten.»