2525 Strafanzeigen gegen Letzte Generation in Berlin

Flughafen-Blockade: Söder kritisiert Klimaaktivisten: «Gefahr für Sicherheit»

Nach den jüngsten Protestaktionen von Klimaaktivisten hat CSU-Chef Markus Söder seine scharfe Kritik an den Beteiligten erneuert. «Normalerweise würde ich sagen, in Bayern gilt: Leben und leben lassen, kleben und kleben lassen», sagte Söder am Freitag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Aber leider sei das nicht so einfach - das hätten auch die Ereignisse am Vortag gezeigt. «Das ist alles mit großen Gefahren verbunden, für Sicherheit, auch für Leib und Leben», warnte der Ministerpräsident.