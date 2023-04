Cyberattacke auf offizielle Webseiten von Sachsen-Anhalt

Glücksspiele: Lotto stellt Strafanzeige nach Cyberattacke

Über den Jahreswechsel ging online nichts mehr - nach einem Cyberangriff waren die Lotto-Plattformen in mehreren Ländern vorsorglich abgeschaltet worden. In Sachsen-Anhalt wurde nun Strafanzeige erstattet. Was sollten die Kunden beachten?